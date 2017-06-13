Противопожарный рейд ГУ МЧС прошёл в Острове

21:03, 13 июня 2017, ПАИ

13 июня в Острове сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам провели профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Специалисты провели беседы с населением, проинструктированы 16 человек, распространено 20 листовок по правилам содержания территорий в весенне-летний пожароопасный период, а также об ограничении посещения лесов и запрете разведения костров в лесу.

Граждан ознакомили с правилами противопожарного режима в РФ, правилами устройства и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.