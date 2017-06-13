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Общество

В Пскове открылась дополнительная касса по продаже автобусных билетов

В Пскове открылась дополнительная касса по продаже автобусных билетов, сообщается в официальной группе «Псковавтотранса». Для удобства жителей Завеличья с 8 июня ГППО «Псковпассажиравтотранс» открыло кассу по продаже билетов на улице Коммунальной, 77/1 (перекресток улиц Коммунальной и Рокоссовского). 

В кассе можно купить билеты на все пригородные и междугородние автобусы Псковской области, а также проездные для поездок на городском транспорте в Пскове. 

Жителям Завеличья больше не нужно будет добираться на автовокзал, чтобы купить билет на пригородный или междугородний автобус. Билеты по той же цене с 8 июня можно купить в кассе на улице Коммунальной.

Билеты на пригородные и междугородние автобусы можно купить с 10:00 до 21:00 ежедневно без перерыва на обед.

Возможность безналичного расчета пока отсутствует. Терминал безналичной оплаты в кассе появится в скором времени.

Для удобства пассажиров в кассе можно ознакомиться с расписанием на информационном стенде.
 

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