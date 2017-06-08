Кремль предупредил о поддельных сайтах с вопросами Путину

22:09, 13 июня 2017, ПАИ

В интернет существуют поддельные сайты для вопросов россиян к предстоящей прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет Lenta.ru.

Песков отметил, что правильные адреса сайтов указываются в рекламных роликах на ТВ.

Более 1,3 миллиона россиян отправили вопросы к предстоящей прямой линии. Жители страны, в частности, прислали 12 тысяч видеообращений, более 220 тысяч вопросов поступило через социальные сети.

Прямая линия с Владимиром Путиным запланирована на 15 июня и станет 15-й по счету. В прошлом году прямое включение состоялось 14 апреля, президент отвечал на вопросы граждан 3 часа 38 минут. Рекорд продолжительности прямой линии, 4 часа 48 минут, был установлен в 2013 году.