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Общество

В Молдавии зарегистрировали законопроект о запрете российских телепрограмм

В парламенте Молдавии зарегистрирован законопроект Демократической партии страны по изменяю и дополнению Кодекса о телевидении радио, который предполагает защиту информационного пространства от якобы пропаганды и исключении из эфира информационных программ российских телеканалов. Об этом со ссылкой на пресс-службу высшего законодательного органа республики сообщает РИА Новости.

Ранее глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк уточнил, что «законопроект не предполагает закрытие каналов, ретранслируемых в стране», планируется лишь ограничить распространение «информационного контента», через который якобы «осуществляется пропаганда».

«Проект, предложенный Демократической партией, позволяет телеканалам размещать информационно-аналитические программы, новости и передачи на военную тематику только стран-членов ЕС, США, Канады, а также других государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число не входит и Россия)», — отметили в пресс-службе парламента.

Ранее в парламенте уже обсуждался законопроект об ограничении ретрансляции информационных и аналитических передач телеканалов из государств, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия).

ОБСЕ, правозащитная организация Freedom House (США), оппозиция, гражданское общество Молдавии выступили против принятия этих поправок. Позже депутаты парламента утвердили в окончательном чтении поправки к кодексу о телевидении и радио, исключив пункт о запрете на вещание информационных программ иностранных телеканалов.

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