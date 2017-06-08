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Политика

Бывший премьер-министр Украины назвал безвизовый режим с ЕС рваными трусами

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал введение безвизового режима с Евросоюзом. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Lenta.ru.

«Прошло три года с момента государственного переворота. Теперь Украина — цэ Европа. Что страна получила в результате — только рваные трусы», — написал Николай Азаров.

По его словам, это вместо обещанных на Майдане кружевных трусиков. «Потому что нет денег, даже чтобы нормальные купить», — отметил бывший глава правительства.

Бывший президент Украины Виктор Янукович, Азаров и ряд других высокопоставленных чиновников покинули страну после того, как в феврале 2014-го в Киеве произошел насильственный захват власти. Эти события стали результатом Евромайдана — массовых протестных акций в ряде городов.

Азаров был премьер-министром Украины с 2010 по 2014 год.

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