Бывший премьер-министр Украины назвал безвизовый режим с ЕС рваными трусами
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал введение безвизового режима с Евросоюзом. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Lenta.ru.
«Прошло три года с момента государственного переворота. Теперь Украина — цэ Европа. Что страна получила в результате — только рваные трусы», — написал Николай Азаров.
По его словам, это вместо обещанных на Майдане кружевных трусиков. «Потому что нет денег, даже чтобы нормальные купить», — отметил бывший глава правительства.
Бывший президент Украины Виктор Янукович, Азаров и ряд других высокопоставленных чиновников покинули страну после того, как в феврале 2014-го в Киеве произошел насильственный захват власти. Эти события стали результатом Евромайдана — массовых протестных акций в ряде городов.
Азаров был премьер-министром Украины с 2010 по 2014 год.