Бывший премьер-министр Украины назвал безвизовый режим с ЕС рваными трусами

21:11, 13 июня 2017, ПАИ

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал введение безвизового режима с Евросоюзом. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Lenta.ru.

«Прошло три года с момента государственного переворота. Теперь Украина — цэ Европа. Что страна получила в результате — только рваные трусы», — написал Николай Азаров.

По его словам, это вместо обещанных на Майдане кружевных трусиков. «Потому что нет денег, даже чтобы нормальные купить», — отметил бывший глава правительства.

Бывший президент Украины Виктор Янукович, Азаров и ряд других высокопоставленных чиновников покинули страну после того, как в феврале 2014-го в Киеве произошел насильственный захват власти. Эти события стали результатом Евромайдана — массовых протестных акций в ряде городов.

Азаров был премьер-министром Украины с 2010 по 2014 год.