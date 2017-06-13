Учебные занятия для студентов состоялись в Псковском музее-заповеднике

22:25, 13 июня 2017, ПАИ

Студенты III курса Псковского государственного университета побывали на территории Псковского кремля и посетили мемориальный музей-квартиру Юрия Спегальского.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В 2016-2017 учебном году студенты неоднократно посещали Псковский музей. Например, одно из учебных занятий состоялось на территории Псковского кремля. Студентов, обучающихся по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», ближе познакомили с историей древнего Пскова. Особое внимание на занятии уделялось международным связям города, в том числе с Ганзейским союзом, Псковской судной грамоте.

Продолжением знакомства с историей города стало посещение музея-квартиры Юрия Спегальского, известного архитектора-реставратора, художника и исследователя псковского зодчества.

Напомним, что посетить музей-квартиру можно со вторника по субботу с 11:00 до 18:00 по адресу: Октябрьский проспект, 14, квартира 74. Последний вторник месяца - санитарный день (выходной).