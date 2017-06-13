0
16:06
90-летие актриса Мирра Горская отметила на сцене псковского театра (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:40
В Печорах с программой «Великие мастера барокко» выступит органистка из Москвы
09:38
90 лет исполнилось старейшей играющей актрисе Псковской области
13:05
29 июня состоится последний в сезоне концерт Псковского симфонического оркестра
10:18
В Пушкинском заповеднике представлены макеты памятника няне Пушкина
17:39
Начался прием заявок от псковских НКО на получение господдержки в области межнационального сотрудничества
13:04
Печоры переименовали в Лухнов
Еще новости
Культура

Учебные занятия для студентов состоялись в Псковском музее-заповеднике

Студенты III курса Псковского государственного университета побывали на территории Псковского кремля и посетили мемориальный музей-квартиру Юрия Спегальского.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В 2016-2017 учебном году студенты неоднократно посещали Псковский музей. Например, одно из учебных занятий состоялось на территории Псковского кремля. Студентов, обучающихся по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», ближе познакомили с историей древнего Пскова. Особое внимание на занятии уделялось международным связям города, в том числе с Ганзейским союзом, Псковской судной грамоте.

Продолжением знакомства с историей города стало посещение музея-квартиры Юрия Спегальского, известного архитектора-реставратора, художника и исследователя псковского зодчества.

Напомним, что посетить музей-квартиру можно со вторника по субботу с 11:00 до 18:00 по адресу: Октябрьский проспект, 14, квартира 74. Последний вторник месяца - санитарный день (выходной).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

90-летие актриса Мирра Горская отметила на сцене псковского театра (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 июня 2017
90-летие актриса Мирра Горская отметила на сцене псковского театра (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Печорах с программой «Великие мастера барокко» выступит органистка из Москвы
11 июня 2017
В Печорах с программой «Великие мастера барокко» выступит органистка из Москвы
90 лет исполнилось старейшей играющей актрисе Псковской области
10 июня 2017
90 лет исполнилось старейшей играющей актрисе Псковской области
29 июня состоится последний в сезоне концерт Псковского симфонического оркестра
09 июня 2017
29 июня состоится последний в сезоне концерт Псковского симфонического оркестра
В Пушкинском заповеднике представлены макеты памятника няне Пушкина
07 июня 2017
В Пушкинском заповеднике представлены макеты памятника няне Пушкина 3
Начался прием заявок от псковских НКО на получение господдержки в области межнационального сотрудничества
06 июня 2017
Начался прием заявок от псковских НКО на получение господдержки в области межнационального сотрудничества 5
Печоры переименовали в Лухнов
06 июня 2017
Печоры переименовали в Лухнов
Пушкинский день отмечается в России 6 июня
06 июня 2017
Пушкинский день отмечается в России 6 июня

Идет загрузка...