На полных парусах под российским флагом

21:59, 13 июня 2017, ПАИ

Новый этап праздника паруса

Нынешняя 14-я Псковская парусная регата сразу заявила о себе, как о событии не только регионального масштаба. Начнем с того, что для проведения всех предыдущих наших регат хватало трех дней гонок под парусами — нынче же организаторы заранее сообщили, что праздник паруса продлится как минимум неделю. Что означает такое расширение временных рамок проведения соревнований? С этим вопросом еще до торжественного открытия мероприятия я обратился к бессменному директору регаты Алексею Грунёнышеву: «Алексей Николаевич, поясните, чем нынешняя регата отличается от всех предыдущих?»

«Псковская регата становится одной из самых значимых и многоплановых в целом по России, — ответил он. — Вот и нынче в Псков приехало много новых участников. И этот интерес яхтсменов понятен — Псковская парусная регата начала как бы свой новый этап развития. Дело в том, что впервые в ней примут участия лучшие яхтсмены «Национальной Парусной Лиги» России. А это 28 команд нашей страны от Владивостока до Калининграда: в рамках нашей регаты состоится главная битва сильнейших яхтсменов России. Они будут гоняться под парусами на прекрасных спортивных яхтах G-70. Лодки уже доставлены в яхт-клуб пансионата «Кривск» и ждут спортсменов».

К сказанному директором добавим, что на нынешней регате померятся силами на этапах Кубка Европы и Кубка России экипажи яхт класса «Микро». Для этого из разных городов нашей страны прибыли экипажи со своими яхтами. Примут участие в гонках и гости из Германии, Эстонии, Латвии.

Как дома чувствуют себя на Псковской регате члены паралимпийской сборной России по парусному спорту. Нынче эти мужественные люди опять померятся силами на Псковском озере, после чего сразу же отправятся в Германию на чемпионат мира. Немаловажно, что нынче посмотреть на соревнования паралимпийцев приехала делегация наших земляков с ограниченными возможностями. Такое общение, безусловно, полезно.

Все начинается с детства

Еще недавно детский яхтинг был в диковинку на Псковской парусной регате, теперь этого уже не скажешь. Нынче приехали команды из многих детских парусных школ. Например, команда «Юность Москвы» — 25 человек. В команде «Санкт-Петербургской парусной академии» — тоже 25 ребят. Из Великого Новгорода прибыло 15 юных яхтсменов. На этом фоне 20 мальчик и девочек из Пскова — совсем неплохой результат.

Как справедливо заметил в беседе председатель Совета АНО «Псковская парусная регата», заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Кондаков, и в парусном спорте все начинается с детства. С «легкой руки» этого заслуженного человека ещё десять лет назад была сконструирована и запущена в производство парусная лодка для детей класса «Ракета». Она получила официальное признание и заслуженную любовь ребятни, которая с удовольствием гоняет на «Ракете» под парусом. Кстати, до создания этой малютки в России с 1965 года не создавали яхт национального класса.

«Пора нам сообща создавать новую доступную для народа спортивную парусную яхту. Пока в России таковых лодок в принципе нет, — прямо заявил Анатолий Николаевич. — Мы долгие годы были как бы «заражены» только олимпийством. А надо в жизни опираться на здравый смысл. Парусный спорт нужно как бы нести в народ. Только тогда будут успехи и на международной арене. Сейчас в создании такой более доступно парусной лодки участвуют мои единомышленники из Москвы, Нижнего Новгорода и Костромы. Постараемся в следующем году привести новое изделие на Псковскую парусную регату».

В том, что в яхтинге все начинается с детства, я убедился, увидев, с каким интересом и даже азартом впитывали дети последние указания своего тренера перед выходом на большую воду. Эти ребята приехали из подмосковного города Долгопрудного. Видно было – они готовы к спортивной борьбе и с интересом ждут стартов. Попросил их тренера Вячеслава Леонова рассказать, как готовились к предстоящим гонкам. «Юный яхтсмены представляют клуб «Дельфин». Создан он был в 1991 году и из его стен вышло немало именитых спортсменов, — рассказал мой собеседник. — Например, наш выпускник, призер Олимпийских игр Виктор Потапов и сейчас помогает нам. Знаете, кто с детства подружился с парусом, тот уже никаких жизненных ветров не боится…»

С этими словами тренера не поспоришь. Только вот чтобы пойти под парусом, нужна хоть маленькая, но своя яхточка. На этой регате познакомился с питерским конструктором, который такие парусные лодочки и делает. Попросил Бориса Ершова показать свое детище.

«Вот парусная лодка «Лагуна». Экипаж – 2 человека. На ней можно ходить и под парусом, и на веслах, и с мотором, — рассказывает Борис Ершов. — Наша цель — популяризация парусного спорта и обучение детей и взрослых начальному яхтингу».

Да, парусным лодкам класса «Ракета», или «Лагуна» нельзя тягаться с настоящими гоночными парусными яхтами, однако их значение для развития яхтинга сложно переоценить.

«Семь футов под килем»

Звучит торжественная музыка, и директор 14-й Псковской парусной регаты Алексей Грунёнышев начинает процедуру торжественного открытия состязаний. Заместитель губернатора Александр Кузнецов поздравил всех с этим праздником спорта. Традиционно звучат пожелания участникам гонок: «семь футов под килем». Это для удачи…

Почетное право поднять флаг регаты на этот раз было поручено председателю оргкомитета, заслуженному мастеру парусного спорта СССР Анатолию Кондакову. Нынче Анатолий Николаевич, являющийся одним из отцов-основателей Псковской парусной регаты, принимает поздравления в связи с 70-летием. Поздравляем и мы с юбилеем этого заслуженного человека.

По сложившейся традиции протоирей храма Михаила Архангела отец Георгий провел молебен.

Все как обычно шло своим чередом. Судьи соревнований (шестеро из них – судьи высшей категории международного класса) приступили к своей нелегкой работе и отбыли на места проведения парусных гонок. Десятки экипажей выводили из бухты навстречу ветру и волне свои яхты. Те, как бы почуяв волю, оживали и убегали за горизонт… «Сухопутная» публика, с некоторой тоской провожала их взглядами. И в это время мне удалось побеседовать с заместителем губернатора Александром Кузнецовым: «Александр Викторович, что значит сейчас Псковская регата для нашего региона?»

«На сегодня это одна из доминант в спортивной жизни нашего края, — сказал он. — Даже не только спортивной. К сожалению, наши исторические водные транспортные пути мы используем недостаточно. На этом фоне регата наглядно демонстрирует, чего можно добиться, работая сообща».

14-я Псковская парусная регата продолжается. Все три её этапа завершатся 18 июня, когда парусную гонку проведут лучшие яхтсмены России из «Национальной Парусной Лиги». Будут выявлены сильнейшие. Победители получат награды. Для нас же особенно важно ещё раз подчеркнуть – наша регата проходит под полными парусами и под российским флагом. И она является хорошим подарком всем нам в День России.