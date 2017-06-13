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Общество

Десантники из Пскова, Белоруссии и Сербии освободили стратегический объект и уничтожили условных террористов

На учениях «Славянское братство - 2017» десантники из Пскова, Белоруссии и Сербии освободили стратегический объект и уничтожили условных террористов. Единое подразделение трех стран отработало действия по уничтожению условных террористов и освобождению захваченного гидроузла в районе Бреста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

В тактическом эпизоде были задействованы силы многонациональной батальонной тактической группы состоящей из подразделений  Воздушно-десантных войск России, сил специальных операций Белоруссии и специального назначения Сербии.

В ходе отработки контртеррористических мероприятий разведка многонационального батальона  выявила слабые места  в охранении и обороне объекта атаки.

Разведка велась  водолазным подразделением, которое было десантировано в районе шлюзов гидротехнического сооружения захваченного террористами. Десантирование разведывательной группы проводилось на тросах из вертолета Ми-8.

Затем подразделения основных сил приступили к блокированию, а затем и к поэтапному захвату гидроузла на стратегическом объекте водоснабжения населенного пункта. Атака проводилась одновременно с нескольких направлений. 

При освобождении объекта подразделения многонациональной батальонной тактической группы уничтожили террористические группы и оперативно провели разминирование подготовленного к взрыву важного узла гидротехнического сооружения.

После выполнения задачи подразделения планируют проводить поисковые действия в назначенных районах для обнаружения и ликвидации базового лагеря террористического формирования, а также для предотвращения попыток выхода остатков террористических групп в близлежащие населенные пункты.

Учения «Славянское братство – 2017» начались на белорусском полигоне «Брестский» 6 июня. Его первая фаза осуществлялась с 6 по 11 июня и включала в себя этапы формирования и слаживания многонациональной батальонной тактической группы. Вторая (активная) фаза с практическим выполнением контртеррористических задач в составе многонациональной группы началась 12 июня и продлится до 14 июня.

В совместном тактическом учении участвуют более 1000 военнослужащих трех стран: свыше 300 из 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, более 400 из 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии и 50 военнослужащих из специальной бригады Сербии. Задействовано около 150 единиц российской и белорусской техники, в том числе шесть военно-транспортных самолетов Ил-76 МД ВКС России, один Ил-76 и несколько вертолетов ВВС Белоруссии.

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