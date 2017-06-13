0
21:49
Половина пляжей Псковской области не прошли проверку
20:32
В Пскове открылась дополнительная касса по продаже автобусных билетов
19:31
Инфоцентр составил топ-7 развлечений с детьми в Псковской области
18:26
12-17 градусов тепла ожидается в Псковской области 14 июня
17:34
Память Ивана Калинина и Олега Калкина предлагается увековечить в Пскове
11:06
В своей тарелке
09:59
ЕГЭ по биологии и иностранным языкам сдают псковские выпускники
Еще новости
Общество

Всемирный день донора отмечается 14 июня

В мае 2005 года, в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, министры здравоохранения разных стран мира единодушно приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. В резолюции WHA58.13 они постановили ежегодно 14 июня проводить Всемирный день донора крови, дата которого была приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека, сообщает calend.ru.

В мероприятиях Дня принимают участие 193 государства-участника ООН, 181 национальное общество Красного Креста и Красного Полумесяца, 50 добровольных донорских организаций и многочисленные специалисты по переливанию крови из всех стран мира.

Ежесекундно во всем мире у людей любого возраста и происхождения возникает потребность в переливании крови по жизненным показаниям. Особенно остро нехватка крови ощущается в развивающихся странах, где проживает большинство мирового населения.

В условиях чрезвычайных ситуаций потребность в переливании крови растет, а ее выполнение становится более сложным. Для формирования достаточных запасов донорской крови на случай чрезвычайных ситуаций необходимы хорошо организованные службы крови. Эта задача может быть выполнена только путем привлечения всего населения и обеспечения наличия популяции доноров, готовых добровольно и на безвозмездной основе сдавать кровь на протяжении всего года.

Ежегодно в мире регистрируется около 108 миллионов донаций крови, примерно половина из которых приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 15% населения мира. То есть 62 страны обеспечивают запасы крови на 100% благодаря добровольным, не получающим вознаграждение донорам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Половина пляжей Псковской области не прошли проверку
13 июня 2017
Половина пляжей Псковской области не прошли проверку
В Пскове открылась дополнительная касса по продаже автобусных билетов
13 июня 2017
В Пскове открылась дополнительная касса по продаже автобусных билетов
Инфоцентр составил топ-7 развлечений с детьми в Псковской области
13 июня 2017
Инфоцентр составил топ-7 развлечений с детьми в Псковской области
12-17 градусов тепла ожидается в Псковской области 14 июня
13 июня 2017
12-17 градусов тепла ожидается в Псковской области 14 июня
Память Ивана Калинина и Олега Калкина предлагается увековечить в Пскове
13 июня 2017
Память Ивана Калинина и Олега Калкина предлагается увековечить в Пскове
ЕГЭ по биологии и иностранным языкам сдают псковские выпускники
13 июня 2017
ЕГЭ по биологии и иностранным языкам сдают псковские выпускники
14-я Псковская парусная регата в Кривске (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 июня 2017
14-я Псковская парусная регата в Кривске (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Небольшие дожди и до +20 прогнозируют псковские синоптики 13 июня
12 июня 2017
Небольшие дожди и до +20 прогнозируют псковские синоптики 13 июня

Идет загрузка...