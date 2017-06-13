Всемирный день донора отмечается 14 июня

08:57, 14 июня 2017, ПАИ

В мае 2005 года, в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, министры здравоохранения разных стран мира единодушно приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. В резолюции WHA58.13 они постановили ежегодно 14 июня проводить Всемирный день донора крови, дата которого была приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека, сообщает calend.ru.

В мероприятиях Дня принимают участие 193 государства-участника ООН, 181 национальное общество Красного Креста и Красного Полумесяца, 50 добровольных донорских организаций и многочисленные специалисты по переливанию крови из всех стран мира.

Ежесекундно во всем мире у людей любого возраста и происхождения возникает потребность в переливании крови по жизненным показаниям. Особенно остро нехватка крови ощущается в развивающихся странах, где проживает большинство мирового населения.

В условиях чрезвычайных ситуаций потребность в переливании крови растет, а ее выполнение становится более сложным. Для формирования достаточных запасов донорской крови на случай чрезвычайных ситуаций необходимы хорошо организованные службы крови. Эта задача может быть выполнена только путем привлечения всего населения и обеспечения наличия популяции доноров, готовых добровольно и на безвозмездной основе сдавать кровь на протяжении всего года.

Ежегодно в мире регистрируется около 108 миллионов донаций крови, примерно половина из которых приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 15% населения мира. То есть 62 страны обеспечивают запасы крови на 100% благодаря добровольным, не получающим вознаграждение донорам.