Международный день блогера празднуется сегодня

09:17, 14 июня 2017, ПАИ

14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. сообщает calend.ru.

Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блоггерами всего мира.

В России в этот день вот уже несколько лет ежегодно проходят «живые» встречи блоггеров. А 14 июня 2007 года, в третью годовщину Дня блогера, каждый пользователь всемирной сети, имеющий свой блог, опубликовал в нем короткое сообщение о солидарности между всеми блогерами.

Наряду с Международным днем блогера в мире ежегодно отмечается и так называемый День блога (оригинальное название — Blog Day). Он проводится 31 августа. В этот день каждый блогер публикует на свой странице пять ссылок на другие дневники, посвященные разным темам. Как говорится на официальном сайте организаторов этого праздника, «блогеры обязательно должны иметь хотя бы один день, который можно было бы посвятить знакомству со своими коллегами из разных стран и с разными интересами».

Bдея праздновать День блога именно 31 августа появилась в 2005 году и после того, как буквы в слове «blog» сопоставили с написанием цифр. Получилось 3108, что и означает 31 августа. В самый первый День блога, в 2005 году, в поисковой системе «Гугл» появилось более 30 тысяч новых упоминаний блогов.