Работники миграционной службы России отмечают профессиональный праздник

09:52, 14 июня 2017, ПАИ

14 июня в России отмечается День работника миграционной службы, установленный Указом Президента РФ Владимира Путина № 701 от 4 июня 2007 года, сообщает calend.ru.

В документе говорится: «Установить профессиональный праздник — День работника миграционной службы и отмечать его 14 июня».

В 1992 году Указом Президента Российской Федерации была создана Федеральная миграционная служба (ФМС) России, которая в конце 1999 года была преобразована в Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации. Министерство формировалось на базе Службы и бывшего министерства по делам национальностей в конце 2001 года.

23 февраля 2002 года Указом Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственного управления в области миграционной политики» функции иммиграционного контроля и координации действий федеральных органов исполнительной власти субъектов Федерации по вопросам миграции были возложены на МВД России.

5 апреля 2016 года Федеральная миграционная служба была упразднена, а её функции и полномочия Указом Президента РФ переданы Главному управлению по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУВМ МВД России), которое является самостоятельным структурным оперативным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ.