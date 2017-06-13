Утренние полёты аэростатов отменены в Великих Луках

09:03, 14 июня 2017, ПАИ

14 июня отменен утренний полёт в рамках 22-й Международной встречи воздухоплавателей, которая проходит в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре встречи.

Предполетный утренний брифинг, назначенный на 4:00, завершился в 6:20. Спортивная дирекция соревнований подготовила для пилотов пять заданий: прилет в заданное место, два задания предполагали прилет на цель заявленную пилотом, еще два - на цель заявленную судьей, пятым стал «вальс сомнения». Однако, в связи с неблагоприятными погодным условиями утренние старты были отменены.

Напомним, 22-я Международная встреча воздухоплавателей продлится до 16 июня. По ее итогам будут разыграны 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 13-й Кубок города Великие Луки. Генеральным спонсором встречи является ПАО «Газпром».