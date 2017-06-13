Студентки Псковского колледжа искусств стали лауреатами международного конкурса

10:00, 14 июня 2017, ПАИ

Студентки 1 курса Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова стали лауреатами III международного конкурса художественного творчества «Радость открытия». Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, дипломами 1 степени награждены Дарья Крешевская и София Рашковская (преподаватель - Наталья Фёдорова, концертмейстер - Анна Гаранова).

Конкурс прошёл 10 июня в посёлке Пушкинские Горы. Конкурсанты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и области в возрасте от 5 до 35 лет состязались в хореографии, вокале, инструментальной музыке, художественном слове, театре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, театре моды, цирке.

Организаторы конкурса: творческое содружество «Радость Открытия», Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и некоммерческое партнерство «Балетный театр Валентины Ганибаловой».