Более 1,3 млн вопросов президенту прислали россияне накануне «прямой линии»

10:48, 14 июня 2017, ПАИ

Россияне направили на телеканал «Россия 24» более 1,3 млн вопросов для «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 15 июня. Об этом сообщает газета «Известия».

Самые частые вопросы были опубликованы на сайте «прямой линии» в Интернете. Больше всего жителей России волнуют международные отношения, состояние экономики, низкие пенсии и безработица.

Часть вопросов президент России Владимир Путин отберет лично.

Напомним, в этом году «прямая линия» с президентом пройдет в 15-й раз. Трансляция программы начнется завтра в 12:00.