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Общество

Ужесточить наказание для не пропустивших Скорую помощь водителей предложила вице-спикер Госдумы

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (партия «Единая Россия») и депутаты из комитета по госстроительству подготовили изменения в статью Уголовного кодекса РФ «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». Как сообщает газета «Известия», поправки предусматривают лишение прав до двух лет либо уголовную ответственность для водителей, которые не пропустили скорую помощь.

Также предлагается ввести наказание за попытку не пустить медика к пациенту, что будет караться штрафом до 5 тысяч рублей. В случае же смерти пациента по вине водителя, не пропустившего Скорую помощь, его могут посадить на срок до четырех лет.

Кроме того, в соответствующие статьи УК о причинении вреда здоровью и угрозе убийством предполагается отдельными пунктами включить ответственность за совершение аналогичных преступлений в отношении граждан при исполнении ими служебных обязанностей, в частности, медиков.

Эксперты сомневаются в эффективности применения новой статьи УК, поскольку лишить водителя прав может только суд, при этом нарушение должен зафиксировать инспектор ГИБДД, а не видеорегистратор.

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