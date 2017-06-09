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Экономика

Снижение цен на овощи прогнозирует Минсельхоз к 2020 году

В ближайшие три года Минсельхоз прогнозирует снижение стоимости отечественных овощей на 20%. Как сообщает газета «Известия», падение цен ожидается за счет строительства оптово-распределительных центров (ОРЦ).

«Создание и развитие сети ОРЦ… обеспечит снижение конечной цены на сельхозпродукцию отечественных сельхозпроизводителей за счет оптимизации товаропроводящей цепочки и уменьшения количества посредников», — говорится в письме Минсельхоза в Ассоциацию производителей плодов, ягод и посадочного материала.

Проект строительства ОРЦ одобрило Правительство РФ. Ожидается, что они появятся в 48 регионах страны.

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