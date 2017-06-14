Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек

09:35, 14 июня 2017, ПАИ

36-летний уроженец города Великие Луки предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что 26 июля 2016 года мужчина, страдающий психическим расстройством, пришел в деревню Красный поселок Невельского района. Зайдя с ножом и топором в один из жилых домов, он нанес множественные удары ранее знакомым ему трём мужчинам и женщине, в результате которых потерпевшие скончались на месте.

По утверждению обвиняемого, незадолго до трагических событий он испытал галлюцинации, во время которых слышал голоса «шумерской цивилизации ацтеков» и видел «металлического Хана», который, якобы, впоследствии и совершил убийства.

Уголовное дело направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.