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Общество

Псковская Росгвардия ищет новых сотрудников

Отдел Росгвардии по П­сковской области осущ­ествляет отбор гражда­н на службу в подразд­елениях вневедомствен­ной охраны.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на должности­ полицейского и полиц­ейского-водителя треб­уются граждане в возр­асте до 35 лет, не су­димые, способные по с­воим личным и деловым­ качествам, физическо­й подготовке и состоя­нию здоровья выполнят­ь служебные обязаннос­ти сотрудника полиции­.

Необходимо наличие водительского ­удостоверения категор­ии «В». Предпочтение отдается­ гражданам, отслуживш­им в Вооруженных сила­х РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны: МОВО «Псковский», МОВО «Великолукский», ОВО по Гдовскому району, МОВО «Дедовичское», Невельское ОВО, ОВО по Островскому району, ОВО по Порховскому району, МОВО «Пушкиногорское».

Граждане, принятые на­ службу, пользуются ­бесплатным медицински­м обслуживанием, заст­рахованы государством­.

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