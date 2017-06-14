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Общество

Госдеп США объяснил отсутствие традиционного поздравления с Днем России

Госдепартамент США объяснил отсутствие традиционного поздравления с Днем России. Как пояснили в пресс-службе американского дипведомства, администрация Дональда Трампа приняла «новый подход, при котором официальные поздравления передаются через посольства США» в соответствующих столицах, пишет ТАСС.

«Мы больше не распространяем поздравления в качестве пресс-релизов, — заявили в Госдепе. — Мы размещаем их у себя на сайте. Официально же они вручаются через наши посольства».

13 июня представитель российского посольства в США Николай Лахонин рассказал, что Вашингтон впервые не передал в дипмиссию поздравление с национальным праздником.

Сообщение об этом прозвучало практически одновременно с высказыванием госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что российско-американские отношения находятся на рекордно низком уровне, и продолжают ухудшаться.

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