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Предприниматель из Опочки признан виновным в растрате

Мировой суд Опочецкого района признал жителя Опочки виновным в растрате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Суд установил, что обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, занимался ремонтом компьютерной техники в сервисном центре. 7 февраля 2016 года он принял от потерпевшей ноутбук, оформив квитанцию о приёме на ремонт. 20 февраля обвиняемый отдал ноутбук под залог, причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму 14 тысяч рублей.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

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