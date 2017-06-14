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Взрывоопасные предметы обезврежены в Великих Луках и трёх районах

13 июня в Великих Луках и трёх районах Псковской области саперы обезвредили взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. Об этом стало известно Псковскому агентству информации.

Так, в Великолукском районе в деревне Фотьево был обезврежен артснаряд диаметром 76 миллиметров, в Опочецком районе в деревне Лашутино вблизи озера Велье - реактивный снаряд диаметром 130 миллиметров, в Великих Луках у дома №6б по улице Угольной – 122-миллиметровый артснаряд, в Островском районе в деревне Гуйтово – 76-миллиметровый артснаряд.

Также были уничтожены ранее найденные 13 взрывоопасных предметов: 5 76-миллиметровых артснарядов, 1 45-миллиметровый, 2 105-миллиметровых, 4 82-миллиметровых мины и ручная граната РПГ-40.

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