Даёшь «уравниловку»!

10:21, 14 июня 2017, ПАИ

В конце мая — начале июня ехать на работу одно удовольствие: пробок считай нет, город пустой. И это очень контрастирует с картинкой пары недель назад. Причина такой внезапной перемены дорожной обстановки на ладони: «Ура, каникулы!». О чем это говорит? Да о том, что отнюдь не все школьники ходят (в прямом смысле этого слова) в ближайшие учебные заведения, расположенные, как принято говорить, в пешей доступности — многих из этих самых школьников иногда через весь город возят на авто родители. Причём — не всегда по пути на работу: как-никак, вопреки рейтингам благосостояния граждан, по которым благословенная Псковская область как-то всё оказывается в нижней части списков, феномен второй машины на семью давно стал не такой уж редкостью как минимум в самом областном центре.

Не берусь подсчитать, сколько экономика города и региона теряет на этих школьных разъездах (тут тебе и дополнительные расходы домохозяйств на машину, которые семьи могли бы тратить на другие цели, в том числе на местные товары да услуги, тут и расходы на ремонты дорог из-за повышенного износа, и прочее-прочее-прочее). И всё-таки смело можно говорить, что этих виртуальных средств явно хватило бы, чтобы приводить в год не по одной старой псковской школе в приличный современный вид — чтоб не хуже, чем новомодная школа в Борисовичах, которая должна распахнуть двери 1 сентября и вокруг которой уже сломано немало копий.

Пока же в первую за 25 лет новую псковскую школу стремятся попасть и жители дальнего Завеличья, и жители расположенного вплотную к городской черте ЖК «Европа», формально относящегося к Псковскому району, не говоря уже про обитателей других концов Пскова и окутавших город коттеджных посёлков да превращающихся в них деревень.

Жильцы «Европы», не обнаружив своих чад в списках на поступление, были возмущены больше всего. Родителей, которым в качестве альтернативы предлагали расположенную гораздо дальше от дома школу в Родине, грех упрекать в неготовности к таким «компромиссам». Кто-то может не к ночи помянуть, что по плану застройки «Европы» там должны, вообще-то, построить 2 отдельные школы (на 600 и 1200 мест), да в придачу ещё 4 садика — и, дескать, выполнение этих «соцобязательств» застройщика должен жёстко контролировать Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства... Однако поселившимся в «Европе» родителям детей школьного возраста от этого, понятно, не легче. Да и в родинскую-то школу они не стремятся пристроить отпрысков, понятно, отнюдь не из-за одной только неудобной логистики. Так уж повелось, что от новой школы неспроста ждут более качественного образования. Во-первых, в новое здание переезжает считающаяся элитарной Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, пристроить в которую ребёнка всеми правдами и неправдами пытались многие. Во-вторых, в эту школу, очевидно, будут стараться рекрутировать лучших педагогов (да и сами учителя, даже из других регионов, если верить чиновникам, спят и видят, как бы трудоустроиться в открывающееся учебное заведение). Про свежее оборудование и прочие инфраструктурные прелести говорить нечего...

В ситуации как с жителями «Европы», конечно, могло бы помочь то самое потенциальное объединения Пскова и Великих Лук с пригородными районам, о которых в апрельском интервью ПАИ говорил губернатор Андрей Турчак («Рано или поздно мы придем к исчезновению таких атавизмов, как пригородные районы. Города Псков и Великие Луки расширяются и будут расширяться. Здесь возможно в среднесрочной перспективе или изменение границ, или создание городского округа. Такое возможно»). Но речь-то не только про эту злополучную школу на границе Пскова и района. Будут же (хочется надеется, да и чиновники вот обещают) и другие школы — в тех же Великих Луках готовятся к стройке… В конце концов, даже внутри одного муниципалитета при появлении новеньких школ всё равно останутся обиженные, чьи чада будут по-прежнему вынуждены посещать видавшие виды «храмы науки».

А теперь представьте, что всего вот этого — пробок из-за развоза учащихся, недовольства родителей непринятых в новую школу детей, социального расслоения — нет. Чтобы сказка стала былью, можно обратиться к опыту Южной Кореи. Правда, для этого нужно будет как-то объяснять согражданам, почему, скажем, репетиторство может быть уголовно наказуемым деянием (sic!).

Дело в том, что Республике Корея во главу угла поставлен принцип равенства возможностей для учащихся. Там нет конкуренции школьных программ (есть госстандарт и точка), и уж тем паче в этом прогрессивном азиатском государстве нет "уникальных педагогических коллективов»: там обязательной является постоянная ротация учителей, которые с определённой периодичностью переводятся в новые школы.

«Смысл такой политики – сознательное перемешивание, направленное на то, чтобы не сформировалось сильных и слабых педагогических коллективов. Действительно, возникновение таких коллективов означает неравенство. Делается всё мыслимое и немыслимое, чтобы школа в элитарном, «миллионерском» районе Сеула и школа на рыбацком островке имели примерно одинаковый уровень учителей, учебных пособий и всего остального, — объяснял известный кореевед, профессор университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков. — Есть и второй момент: борьба с репетиторством. Борьба эта вполне безуспешна, потому что репетиторство в условиях, когда поступление в вузы определяет всё, является важнейшим фактором. Был период, когда репетиторство делали подсудным делом, уголовным преступлением, в 1980-х годах, лет 10 это продолжалось. Были попытки «извести» репетиторство лаской. Из всех попыток с репетиторством справиться ничего не выходит, но остаётся ощущение, что это социальная проблема».

Всё это делается в пользу лучшего будущего для экономики и страны, потому что максимально честная конкуренция, как известно, даёт максимально выгодный для потребителя (сиречь экономики, общества, конкретных граждан как получателей благ государства) результат.

Псковская область не раз становилась площадкой для всевозможных экспериментов и «пилотных апробаций», в том числе в сфере образования (достаточно вспомнить, как тут перед всероссийским запуском проводили тестовые испытания пресловутого ЕГЭ). Может, стоит и южнокорейский опыт опробовать?