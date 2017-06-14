Количество поступающих заявлений сократилось в Псковском филиале Кадастровой палаты

12:28, 14 июня 2017, ПАИ

В мае филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области принял почти 4 тыс. заявлений на государственный кадастровый учет (ГКУ), государственную регистрацию прав и совместную процедуру кадастрового учета и регистрации прав, а также свыше 4 тыс. запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, за аналогичный период 2016 года на ГКУ и регистрацию прав были приняты более 7 тыс. заявлений.

Уменьшение количества принятых филиалом заявлений связано с началом активной работы сети Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и развитием «бесконтактных технологий», пояснили в учреждении.

Всего за май филиал предоставил около 19 тыс. сведений из ЕГРН в виде электронного документа и свыше 6 тыс. – в виде бумажного документа. За аналогичный период 2016 года в виде электронного документа предоставлены свыше 15 тыс. сведений, а в виде бумажного документа – около 7 тыс.

«В 2017 году уменьшение количества документов, подготовленных в бумажном виде, и значительно увеличилось в электронном виде, что указывает на развитие и популяризацию электронных сервисов Росреестра, позволяющих получить государственные услуги не выходя «из дома», - рассказали в филиале.

Филиал также ведет работу с обращениями граждан, анализирует количество и тематику поступивших вопросов. Так, в мае в ходе личного приема у сотрудников филиала были приняты 125 человек, из них 17 – руководством. Также рассматривались 8 запросов граждан через Единую систему регистрации и обработки обращений. Псковичей, в основном, волнуют вопросы, касающиеся постановки земельного участка или объекта недвижимости на государственный кадастровый учет, установления границ, предоставления сведений из ЕГРН, определения кадастровой стоимости.

Кроме того, филиал ежемесячно проводит «горячие линии» по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. Можно предложить собственную тему в рамках «горячей линии» филиала, направив информацию на адрес электронной почты fgu600613@60.kadastr.ru

Напомним, что государственные услуги Росреестра заявители могут получить лично, обратившись в офисы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области или офисы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде посредством портала государственных услуг Росреестра или портала госуслуг.