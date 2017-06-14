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В хранении марихуаны обвиняется житель Опочецкого района

Житель Опочецкого района обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в значительном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Опочецкого района.

28 апреля у мужчины во время личного досмотра в кармане куртки обнаружена марихуана массой 12,4 граммов. Уголовное дело направлено в Опочецкий районный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трёх месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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