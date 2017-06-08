Началась 85-я сессия Псковской городской Думы

10:33, 14 июня 2017, ПАИ

14 июня начала работу очередная 85-я сессия Псковской городской Думы пятого созыва, на которой присутствуют 20 депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В повестку дня включено 30 вопросов, касающихся жизнедеятельности города. Среди них - о внесении изменений в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам.

В ходе сессии планируется рассмотреть возможность установки мемориальных досок И. Е. Калинину и О. А. Калкину. Также депутатам предстоит утвердить даты выборов депутатов Псковской городской Думы шестого созыва.

В повестке дня сессии значатся вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, награждению медалью города «За заслуги перед Псковом», об утверждении плана установки детских игровых площадок.

Депутаты внесут изменения в некоторые муниципальные правовые акты «Об утверждении Положения об Управлении по градостроительной деятельности администрации города Пскова», «Об утверждении положения Контрольно-счетной палаты города Пскова».