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Общество

Рога лосей не смог вывезти из Белоруссии пскович

12 июня в Себежском районе 21-летний житель Псковской области не смог ввезти из Белоруссии рога лосей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Охотничьи трофеи, уложенные в автомобиле навалом, были выявлены при осуществлении ветеринарного контроля. Транспортировка осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил: рога лосей перевозились в транспортном средстве с посторонними предметами (пустые пластмассовые ящики), а ветеринарные сопроводительные и товаротранспортные документы на товар отсутствовали. Не было также подтверждения о проведении полной таксидермической обработки, гарантирующей сохранность товара при комнатной температуре, и документов, подтверждающих приобретение товара в розничной сети.

По информации, представленной водителем, он перевозил 500 кг принадлежащего ему товара, загруженного в Полоцке, в Псковскую область для личного использования.

Перемещение рогов по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза, товар возвращен в Белоруссию.

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