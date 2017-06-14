Иконописные мастерские храма в Крестах разместятся на Советской набережной в Пскове

11:06, 14 июня 2017, ПАИ

14 июня в ходе 85-й сессии Псковской городской Думы депутаты рассмотрели несколько имущественных вопросов, в том числе о даче согласия муниципальным учреждениям «Стадион «Машиностроитель», «Городской культурный центр», школам №17 и №24 на предоставление в аренду имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутаты также согласовали вопрос совершения крупной сделки по продаже движимого муниципального имущества МП «Комбинат благоустройства». Речь идет об имуществе, связанном с ритуальными услугами, которыми после реорганизации предприятие заниматься не будет. Парламентарии также поддержали вопрос о предоставлении в безвозмездное пользование Приходу храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии части нежилого здания по адресу: Советская набережная, 9 под иконописные мастерские.

Кроме того, были согласованы документы по распоряжению объектами жилищного фонда муниципалитета и внесены изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Пскова на 2017 год.