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Общество

На ночных учениях псковские десантники разгромили базовый лагерь террористов

В ходе активной фазы совместного антитеррористического учения «Славянское братство – 2017» подразделения многонациональной батальонной тактической группы в течение ночи отрабатывали задачи преследования террористических групп, вырвавшихся из разгромленного базового лагеря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ночью из вертолетов Ми-8 ВВС Белоруссии проведено скрытное десантирование парашютным способом разведывательных групп российских и белорусских десантников для блокирования передвижения групп отходящих террористов к населенным пунктам до подхода основных сил многонациональной батальонной тактической группы.

Во время преследования подразделениями десанта из России, Белоруссии и Сербии уничтожено несколько уцелевших групп террористов, а группы боевиков пытавшиеся уйти за границу района блокирования, попали в засаду и в ходе короткого огневого контакта были ликвидированы.

Напомним, учения «Славянское братство – 2017» начались на белорусском полигоне «Брестский» 6 июня. Первая фаза осуществлялась с 6 по 11 июня и включала в себя этапы формирования и слаживания многонациональной батальонной тактической группы. Вторая (активная) фаза с практическим выполнением контртеррористических задач в составе многонациональной группы началась 12 июня и продлится до 14 июня.

В совместном тактическом учении участвуют более 1000 военнослужащих трех стран: свыше 300 из 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, более 400 из 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии и 50 военнослужащих из специальной бригады Сербии. Задействовано около 150 единиц российской и белорусской техники, в том числе шесть военно-транспортных самолетов Ил-76 МД ВКС России, один Ил-76 и несколько вертолетов ВВС Белоруссии.

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