Депутаты списали 768 тысяч рублей безнадёжных долгов псковичей

11:50, 14 июня 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы списали 768 тысяч рублей безнадёжных долгов псковичей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 85-й сессии ПГД.

Ранее на заседании комитета по бюджету депутаты установили дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам по обращению межрайонной ИФНС № 1 по Псковской области в целях сокращения задолженности физических лиц и улучшения администрирования местных налогов. По данным межрайонной ИФНС № 1 по Псковской области по состоянию на 1 мая сумма задолженности по местным налогам перед бюджетом Пскова, предполагаемая к признанию безнадежной к взысканию, составляет 768,1 тысяч рублей по 6 тысячам 666 налогоплательщикам.

Во время обсуждения вопроса депутаты уточнили, почему дела по задолженностям не были переданы в суд. Руководитель финуправления администрации Пскова пояснила, что речь идёт о множестве долгов в несколько рублей каждый, поэтому передавать дело в суд было бы дороже, чем списать долги.



Депутат Евгений Самуйлов также отметил, что долг сложился из небольших сумм. В основном это земельные и имущественные налоги. «Тут никаких подводных вопросов нет, на сегодня это безнадёжные суммы. Больших должников мы знаем, с ними работают. 7 тысяч дел находятся на рассмотрении или в суде, или у приставов. За первый квартал часть недоимки была погашена», - отметил он и добавил, что комиссии при администрации необходимо теми, кто «просто уходит от уплаты налогов».