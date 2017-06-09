Тонна белорусского лука не попала в Псковскую область

12:54, 14 июня 2017, ПАИ

13 июня в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещён ввоз из Белоруссии тонны репчатого лука. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата. Представитель владельца груза был привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ). Партия подкарантинной продукции возвращена в Белоруссию.