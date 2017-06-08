Цветков попросил Калашникова не затягивать с финансированием ТИК Пскова в связи с техническими новшествами на выборах

11:45, 14 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 14 июня, парламентарии Псковской городской Думы назначили на единый день голосования, который в этом году приходится на 10 сентября, выборы депутатов нового, 6-го по счёту, созыва парламента областного центра.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в рамках рассмотрения этого вопроса перед депутатами выступил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков. Он заверил народных избранников, что избирательная система города полностью готова к проведению выборов, но при этом тут же обратился к сити-менеджеру Игорю Калашникову с просьбой не затягивать с финансированием территориальной избирательной комиссии города (ТИК).

«Мы начинаем работу по приёму документов [от кандидатов и политических партий] сразу после официального опубликования решения [о назначении выборов]. Будет большое количество технических новшеств: применение QR-кодов, применение КОИБов и установка видеонаблюдения», — отметил Цветков. Он добавил, что также вступили в силу ряд новелл федерального избирательного законодательства, которые будут применяться на выборах президента России весной 2018 года.

Помимо этого, председатель облизбиркома напомнил депутатам, что не все проживающие в Пскове граждане обладают активным избирательным правом и смогут голосовать на городских выборах: «Не являются избирателями дачники, военные, призванные не из Пскова и студенты, которые не снялись с регистрации в других муниципальных образованиях».

«Наша с вами задача не только легальность , но и легитимность процедур, то есть обеспечить явку», — резюмировал Цветков, обращаясь к парламентариям.

В свою очередь глава Пскова Иван Цецерский отметил, что каждый второй избирательный участок в городе на предстоящих выборах будет оснащён КОИБами — автоматическими комплексами учета голосов избирателей.