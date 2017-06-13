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Культура

В заключительном концерте сезона в Псковской филармонии выступит новый солист

В концерте «Испанские мотивы», который завершит 73-й филармонический сезон в Пскове, выступит известный скрипач и дирижер Илья Гайсин. Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, мероприятие состоится 29 июня в БКЗ филармонии. Начало - в 19:00.

«Илья Гайсин – яркий представитель музыкантов нового поколения, который успешно совмещает виртуозную игру на скрипке с не менее виртуозным дирижированием», - рассказали организаторы концерта.

Илья Гайсин является выпускником Московской консерватории по классам скрипки и оперно-симфонического дирижирования. Он настролирует с девяти лет. Его выступления с успехом проходят в Германии, Швейцарии, Италии, Венгрии, Швеции, Великобритании, Индии, США, Австрии, Хорватии, Эстонии, Литве, Тунисе, Бразилии, Нидерландах, Бельгии, Финляндии, Франции, Японии.

Илья Гайсин выступал в качестве дирижера с оркестрами России, среди которых крупнейшие симфонические коллективы - ГАСО имени Светланова, оркестр Большого театра России, оркестр и хор ГАСКР Валерия Полянского, Государственный Академический Камерный оркестр Алексея Уткина. Гайсин также дирижировал оркестрами Японии, Франции, Испании.

Илья Гайсин - участник более 20 международных фестивалей, среди которых «Владимир Крайнев приглашает», «Московская осень», «Дни Моцарта в Москве» «Денис Мацуев представляет». Участник мастер-классов по дирижированию у Геннадия Рождественского, Эри Класа, Марка Горенштейна, Владимира Понькина, в качестве скрипача у Иегуди Менухина, Владимира Спивакова, Захара Брона.

Кроме классических музыкантов, выступал с солистом группы «Моральный кодекс», знаменитым рок-музыкантом Сергеем Мазаевым. С сентября 2010 по настоящее время Илья Гайсин - ведущий дирижёр Камерного Оркестра Центра Павла Слободкина.

Билеты на концерт уже в продаже. Приобрести их можно в кассе БКЗ на Некрасова, 24 или на сайте филармонии.

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