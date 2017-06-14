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Общество

Яхтсмены и волонтёры наведут порядок на берегу Тиглицкого озера

15 июня в 12:00 состоится экологическая акция по уборке береговой линии Тиглицкого озера в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В акции примут участие сотрудники комитета по природопользованию и охране окружающей среды, президент Всероссийской федерации парусного спорта Владимир Силкин, его команда, а также волонтёры и дети из Печорского района.

Экологическая акция приурочена к открытию 4-го этапа всероссийских соревнований «Национальная парусная лига» в дивизионе «Высшая лига». Соревнование пройдёт на Псковском озере с 16 по 18 июня.

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