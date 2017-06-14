В Пскове установят мемориальные доски Ивану Калинину и Олегу Калкину

12:01, 14 июня 2017, ПАИ

На 85-й сессии Псковской городской Думы депутаты приняли решение установить мемориальные доски Почетному гражданину Пскова Ивану Калинину, который с 1992 по 2005 год занимал пост заместителя главы администрации Пскова и псковскому журналисту, краеведу, писателю, публицисту Олегу Калкину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мемориальные доски будут установлены на дома №18 по улице Киселева. №11 по улице Гражданской, где в свое время проживали знаменитые псковичи. Письма с ходатайством об увековечивании памяти Ивана Калинина и Олега Калкина на имя главы Пскова Ивана Цецерского поступили из Общественной палаты Псковской области.

Все мемориальные доски будут изготовлены из гранита. Под ними, также из камня, будет размещена полочка для цветов.

