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Общество

План установки детских площадок в Пскове утвердили депутаты

14 июня на 85-й сессии Псковской городской Думы утвердили план установки детских игровых площадок на территории Пскова в 2017 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Новые площадки в этом сезоне планируется установить в каждом городском округе: Советская, 45, 47; Новгородская, 14, 14а; проспект Энтузиастов, 5, 7; улица Лепешинского, 8, 10, 12, 14, 16а; улица Олега Зобова, 11а, 13, 19; улица Максима Горького, 14/6; улица Достовалова, 10,12; улица Западная, 21; улица Коммунальная, 58, 58а; улица Коммунальная, 26; улица Алексея Алехина, 10; улица Петрова, д.2, 2а, 4

В ходе заседания депутаты уточнили у администрации сумму и количество элементов.

Глава города Иван Цецерский предложил в недельный срок каждому из депутатов встретиться с жителями дворов и согласовать с ними элементы будущих детских площадок и поднял вопрос дальнейшего содержания уже установленных площадок.

 Глава Администрации города Игорь Калашников сказал: «Детские площадки, которые планируется установить в 2017 году соответсвуют ГОСТУ». Игорь Калашников пояснил также, что детские площадки на неразмежеванной территории будут обслуживаться  УГХ, а территории отмежеванные будут закреплены за управляющей компанией.

Депутаты единогласно утвердили план.

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