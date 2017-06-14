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Общество

Пётр Ефимов будет награждён медалью «За заслуги перед Псковом»

Сегодня, 14 июня, в ходе 85-й очередной сессии Псковской городской Думы депутаты проголосовали за награждение медалью «За заслуги перед Псковом» председателя Псковской городской общественной организации «Союз бывших военнослужащих «Авиатор»» Петра Ефимова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Накануне сессии комитет по социальным вопросам и молодежной политике рассмотрел этот вопрос и рекомендовал коллегам поддержать кандидатуры.

Петр Ефимов - военный летчик первого класса. Он прошел путь от помощника командира корабля до заместителя командира авиационной эскадрильи в 334 военно-транспортном авиационном полку. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды (дважды), медалями.

Также на сессии парламентарии приняли решение о награждении накануне Дня медицинского работника почетными грамотами и благодарственными письмами Псковской гордумы сотрудников городской больницы.

Напомним, День медицинского работника (День медика) в России и странах СНГ по многолетней традиции отмечают ежегодно в третье воскресенье июня. В этом году это 18 июня.

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