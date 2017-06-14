Убийца задержан в Пскове по «горячим следам»

12:10, 14 июня 2017, ПАИ

Сотрудники полиции Пскова задержали мужчину по подозрению в совершении убийства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В УМВД России по городу Пскову поступило сообщение, что в одной из квартир по улице Горького обнаружен труп 64-летнего мужчины с телесными повреждениями. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и по «горячим следам» задержали гражданина, подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 34-летний безработный, ранее судимый мужчина.

По имеющимся данным, во время распития спиртного между мужчинами произошла ссора. Подозреваемый ударил оппонента ножом, после чего скрылся.

В настоящее время Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводит необходимые следственные действия. Возбуждено уголовное дело.