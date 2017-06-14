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Общество

Псковские полицейские организовали для детей экскурсию в УФСИН

Воспитанники детского военно-патриотического лагеря «Юный спецназовец» побывали на экскурсии на базе отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Лагерь «Юный спецназовец» создан в рамках месячника, посвященного международному Дню борьбы с наркоманией. Организаторами мероприятия стали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Юные гости побывали в музее и ознакомились с экспозицией, созданной сотрудниками подразделения, а также осмотрели современный специальный автомобиль для перевозки осужденных и лиц, заключенных под стражу. Проявить меткость ребята смогли в электронном тире. Стрелки выполнили упражнения стрельб из пистолета Макарова. 

Завершилась экскурсионная программа показательными выступлениями сотрудников кинологической службы, на которых была показана отлаженная работа инструктора-кинолога и его четвероногого питомца. Служебные собаки продемонстрировали элементы дрессировки, а также выполнили команды по выборке вещи, обнаружению наркотических веществ, задержанию условного преступника.

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