Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове

12:20, 14 июня 2017, ПАИ

В замороженных свино-говяжьих котлетах «Часар» и в мясных тефтелях «Часар» производства ООО «Кудиновский мясной комплекс» (Московская область), поступивших в адрес ООО «ГК «Мега Холод» в Пскове, обнаружен геном гриппа птиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на протоколы лабораторных исследований.

Государственное управление ветеринарии Псковской области, по согласованию с прокуратурой области, проводит внеплановую выездную проверку в отношении ООО «ГК «МегаХолод».

Остаток продукции изъят из оборота и находится на изолированном хранении.