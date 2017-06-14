В Кунье раскрыта серия преступлений

12:33, 14 июня 2017, ПАИ

В Куньинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 21-летний молодой человек совершил кражу бензопилы со склада в поселке Кунья. В помещение склада обвиняемый проник, взломав замок. Затем он со своим товарищем через чердак дважды проникал в квартиру соседей, откуда украл телевизор и газовый баллон.

Сотрудники МО МВД России «Великолукский» установили личности подозреваемых. Молодые люди дали признательные показания.

Собрана доказательная база, проведен полный комплекс следственных мероприятий. Часть похищенного имущества изъята и передана владельцам. Уголовное дело направлено в суд.