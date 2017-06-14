Два жилых комплекса Пскова посетят участники тура по новостройкам 17 июня

13:04, 14 июня 2017, ПАИ

17 июня редакция «Комсомольской правды» собирает псковичей в очередной тур по новостройкам. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции, участники посетят сразу два жилых комплекса – «Европу» и «Пятый элемент». Они находятся в противоположных частях Пскова – на Дальнем Завеличье и на Запсковье соответственно. Во время экскурсии представители компании-застройщика расскажут о планах благоустройства районов, об их развитии, сроках сдачи домов, а также подскажут, как выгоднее купить жильё.

В завеличенской части маршрута предусмотрена экскурсия по квартирам в доме № 3 на улице Венской. Этот квартал строят сразу за границей Пскова, но все необходимые для жизни объекты инфраструктуры находятся неподалёку.

Жилой комплекс «Пятый элемент» располагается на Запсковье, в черте города. В шаговой доступности от домов есть магазины, аптеки, почта, банки. Во время тура читателям покажут квартиры на Инженерной, 118 и Труда, 60.

Чтобы стать участником тура, нужно записаться по телефону: (8112) 702-042. Участие бесплатное. Отправление - 17 июня в 11:00 от редакции «Комсомольской правды» (Псков, улица Пароменская, дом 21/33).