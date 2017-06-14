В Пскове сотрудники Росгвардии задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

13:08, 14 июня 2017, ПАИ

В Пскове на улице Малясова сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела.

Находясь на маршруте патрулирования, наряд группы задержания обратил внимание на мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого гражданина. При проверке выяснилось, что он действительно находится в федеральном розыске как уклоняющийся от административного надзора.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.