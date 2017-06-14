Сотрудники воспитательных отделов УИС Псковской области отмечают 14 профессиональный праздник

13:13, 14 июня 2017, ПАИ

14 июня воспитательной службе уголовно-исполнительной системы России исполнилось 60 лет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, сегодня в воспитательных отделах учреждений уголовно-исполнительной системы региона служат более 50 сотрудников, которые ежедневно ведут целенаправленную работу с целью возвращения в общество полноценных правопослушных граждан.

Воспитательная работа на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений деятельности уголовно-исполнительной системы России. Основным звеном воспитательной службы является начальник отряда, на попечении которого находятся от 50 до 100 осужденных.

В УФСИН отметили, что именно начальник отряда имеет самый широкий круг обязанностей из всех сотрудников исправительного учреждения. Его работа направлена на исправление осужденных, формирование у них уважительного отношения к человеческим ценностям, труду, законам Российской Федерации, нормам, правилам и традициям общества, на повышение образовательного и культурного уровня осужденных.

Работа сотрудников воспитательных служб требует особых качеств. В силу своих обязанностей они должны совмещать в себе практически все умения и знания сотрудников УИС - твердость характера, навыки оперативной работы, знание нормативно-правовых актов, способность к душевному участию, гуманность, честность, высочайшую ответственность, рассказали в УФСИН.

Руководство и личный состав УФСИН России по Псковской области поздравило всех сотрудников воспитательных подразделений, а также ветеранов службы с профессиональным праздником и пожелало им крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма, профессиональных успехов, счастья и душевного спокойствия.

Отметим, 14 июня 1957 года приказом МВД СССР было утверждено «Временное положение о начальнике отряда», с этого дня была организационно оформлена воспитательная служба исправительного учреждения.