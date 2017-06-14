Более 32 млн рублей получит Псковская область на дооснащение онкодиспансера
Псковская область получит дополнительные средства на укрепление материально-технической базы Псковского областного онкологического диспансера. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства РФ.
Из бюджета в регион поступит 32 млн 818 тысяч рублей.
Всего Правительство России направит 358,5 млн рублей на развитие медицинских учреждений в пяти регионах страны.
«Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства Минздраву России выделяются бюджетные ассигнования в размере 358,5 млн рублей на предоставление субсидий пяти субъектам Федерации (Магаданская, Псковская, Челябинская области, Чувашская Республика, Красноярский край) для софинансирования капитальных вложений в объекты здравоохранения», — говорится в пояснительной записке.
Субсидии выделены в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».