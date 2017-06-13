Порядка 20 экипажей примут участие в Кубке Псковской области по ралли

13:57, 14 июня 2017, ПАИ

Порядка 20 экипажей примут участие в втором этапе Кубка Псковской области по ралли в Стругокрасненском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Лично-командное соревнование по автогонкам состоится в субботу, 17 июня.

«Ралли в Стругах Красных мы проводим впервые за пять лет. Раньше здесь проходили соревнования Кубка России. Мы решили возродить мероприятие на уровне муниципалитета, и администрация района пошла нам навстречу», — рассказал президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Местом проведения церемоний открытия и закрытия ралли станет поселок Струги Красные. Гоночные трассы пройдут по гравийным дорогам Струго-Красненского района. Организаторы соревнований определили спецучастки между деревнями Костелево и Добриво, Новоселье и Ксти.

Псковскую область на авторалли представят две команды. Это псковичи Максим Павлов и Сергей Алексеев и великолучане Владислав Супрун и Олег Стебнюк. Ещё два псковских автомобиля поедут «нулевыми» экипажами для обеспечения безопасности, отметил Олег Мыслевич.

Организаторами соревнований выступают администрация Стругокрасненского района, Государственный комитет по физической культуре и спорту Псковской области и Федерация автомобильного спорта Псковской области.

17 июня с 8:00 в штабе ралли, который расположится в посёлке Струги Красные в Центральной районной библиотеке (улица Победы, 2), начнётся регистрация участников. В 9:00 экипажи отправятся на ознакомление с трассой.

В 14:00 в посёлке Струги Красные будет дан старт гонки. Экипажи проедут порядка 140 километров, 50 из которых – это скоростные участки. Финиш первого автомобиля намечен на 18:30, на 20:00 назначена церемония награждения победителей.