В России прошла первая научная конференция по теологии

14:31, 14 июня 2017, ПАИ

Минюст подписал приказ о назначении степеней по теологии, об этом рассказала глава Минобрнауки Ольга Васильева в ходе первой всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательное пространстве», пишет газета «Известия».

«Сегодня окончательно Минюстом подписан приказ, что теология — не как теология со степенью истории, философии или филологии, а как теология — кандидат и доктор имеет право быть», — сказала Ольга Васильева.

Также министр отметила, что число бюджетных мест в вузах по направлению «Теология» будет увеличиваться.

«За последние два года увеличились контрольные цифры приема по данному направлению. В этом году мы выделили на бакалавриат 279 мест, на магистратуру — 180, 16 — на аспирантуру. В 2018–2019 годах — уже 632 места. Этот процесс будет развиваться и дальше», — добавила Васильева.

В начале июня в России впервые была защищена кандидатская диссертация по специальности «Теология». По данным Минобрнауки в настоящее время теология изучается в 51 вузе.