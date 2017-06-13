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Культура

Александр Кладько: Мне нравится ставить спектакли про людей в разных ситуациях

«Мне нравится ставить спектакли про людей в разных ситуациях», - отметил художественный руководитель Псковского драмтеатра Александр Кладько, на пресс-конференции, посвящённой премьере спектакля «Усвятские шлемоносцы». Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам режиссёра спектакля, это произведение необычно тем, что о войне написано без войны. « В нём есть попытка исследования психологического состояния человека», - отметил он.

Жанр нового спектакля Александр Кладько определил как «сказание о русском характере». «Жанр - это как вкус напитка, он должен быть не только точным, но и понятным. Чтобы люди прочитав название жанра захотели прийти», - подчеркнул он и добавил, что постарался максимально сохранить авторский текст.

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