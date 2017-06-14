Сбербанк предоставил ОАО «Псковвтормет» кредит в размере 800 млн рублей

14:48, 14 июня 2017, ПАИ

Сбербанк открыл ОАО «Псковвтормет» кредитную линию в размере 800 млн рублей. Средства будут направлены на финансирование текущей деятельности и исполнение контрактных обязательств компании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Сбербанка.

«Наше совместное сотрудничество будет способствовать не только улучшению экологической обстановки в регионе, но и придаст стимул развитию малого бизнеса, занятого в сфере оборота вторичных металлов», – прокомментировал заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Владимир Слипенькин.

ОАО «Псковвтормет» создано в 1993 году, является ведущим специализированным предприятием, осуществляющем на территории Псковской области сбор, заготовку, переработку и реализацию лома и отходов чёрных металлов. В состав входят 16 производственно-заготовительных участков, расположенных в Санкт-Петербурге, городах Ленинградской, Псковской областей и Московской области. В перспективе планируется открытие еще нескольких участков, в том числе в Великом Новгороде, Твери, Смоленске, Брянске.