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Культура

Ради постановки «Усвятских шлемоносцев» в псковском драмтеатре демонтировали первый ряд кресел

Ради премьеры спектакля «Усвятские шлемоносцы» в партере зала большой сцены Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина пришлось демонтировать первый ряд зрительских кресел. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал режиссёр спектакля, художественный руководитель псковского театра Александр Кладько.

Он пояснил, что старые театральные здания со временем устаревают для требований современных постановок. «Стены мы перестроить не можем, но чтобы сделать пространство максимально живым, вовлечь зрителя, нам приходится идти на всякие хитрости постановочные», — сказал он, добавив, что решение было продиктовано задачами увеличения игрового пространства.

Говоря в целом о предстоящей премьере, Кладько заметил: «Я надеюсь, что спектакль будет нескучный, там будут исполнены красивые народные песни. Наш педагог по вокалу творит чудеса с артистами».

Он также рассказал, что большую работу с задействованными в постановке артистами провёл хореограф, который «пыталась выразить пластикой то, что сложно сыграть, но написано; есть несколько сцен, которые интересно решены пластически, они не выпадают из жанра и создают нужную атмосферу».

В целом он отметил, что уровень труппы псковского театра растёт. 

Напомним, премьера «Усвятских шлемоносцев» намечена на 21 и 22 июня.

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