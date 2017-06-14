Строительство нового корпуса школы №6 в Великих Луках идёт по графику

15:12, 14 июня 2017, ПАИ

Строительство нового корпуса школы № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова в Великих Луках идет согласно графику, все работы будут завершены в срок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на начальника Государственного управления образования региона Александра Седунова.

Старое здание школы полностью снесено, подготовлена площадка под строительство нового корпуса, устроена ливневая канализация, с пятна застройки перенесены электросети. Сейчас на участке ведутся строительные работы нулевого цикла.

Александр Седунов подчеркнул, что строительная часть будет закончена до конца этого года, а в следующем году ученики уже смогут сесть за парты в новой школе.

Что касается капитального ремонта второго корпуса школы № 6, то он также будет закончен в срок, добавил начальник госуправления.

Напомним, здание новой школы будет возведено по проекту, успешно опробованному в Курске. В нем планируется разместить бассейн, три спортивных зала, лингафонные кабинеты, кабинеты информатики, помещения для кружковой работы. Вместимость новой школы составит 792 ученика вместо прежних 350.